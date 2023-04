BBB23: Sarah Aline choca Ricardo com pedido inesperado: "Não aguento mais"

Sarah Aline choca Ricardo ao revelar que quer deixar o programa; veja

A psicóloga Sarah Aline pegou Ricardo Alface de surpresa com um pedido inesperado durante esta madrugada no BBB23. É que ela avisou que está em seu limite na casa, mas não vai apertar o botão para desistir.

"Eu estava pensando em algumas coisas de jogo e de movimentações. Eu sei que, se eu pedisse pra, por exemplo... Se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria... Se as meninas forem votar em mim, que você não me tirasse. Por diversos motivos, de verdade", disse Sarah Aline.

A sister então pediu para ir ao Paredão, porque acredita que será eliminada do programa. "A única coisa que talvez me prenda aqui é o que eu posso fazer pelos meus pais, só que eu não sei se eu estou num lugar que eu não consigo suportar mais. Eu só não consigo 100% desistir porque eu sei, também, que isso vai custar coisas pra eles. Eu sinto que eu queria muito, assim, ir para o Paredão, mesmo. Eu sei que você não me colocaria, mas talvez elas, sim. Então, se isso for acontecer, que você não me tire. De verdade, por favor. Eu sei o que eu estou pedindo".

Ricardo não concorda e aconselha a psicóloga. "Desde o início do jogo foi sempre eu e você. Você estava no seu quarto e eu no meu quarto, e a gente era um pelo outro. Agora falta pouco. Você aguenta, eu juro pra você. É só um dia ruim que você está tendo, uma semana ruim".

Sarah Aline então disse que jogou a toalha. "Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem porque eu ficar ainda me machucando nesse lugar", disse ela pegando o par de surpresa.

