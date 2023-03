BBB23: Sarah Aline acusa Fred Desimpedidos de racismo

Psicóloga Sarah Aline compara situações dentro do BBB 23 e aponta desconforto

Na noite da última segunda-feira, 13, depois do Jogo da Discórdia, a psicóloga Sarah Aline estava reunida com alguns aliados, falando sobre os acontecimentos do Big Brother Brasil 23, quando apontou algumas falas que considerou racistas vindas do youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

De acordo com Sarah Aline, o que estão fazendo com o biomédico Ricardo Alface é a mesma discriminação que fizeram com o médico Fred Nicácio, antes do brother ser eliminado da casa mais vigiada do país.

“Eu vi muito isso acontecendo com o Alfacinho, por isso eu quero entender a situação. Uma das coisas que me assustou foi quando eu ouvi do Fred que ele não conseguia prestar atenção no que eu estava falando porque o meu ‘olhar de raiva’ fez com que ele entendesse que eu era uma pessoa maldosa. Tipo: ‘A Sarinha bondosa não existe, essa é a Sarah [mau] que eu não via e que eu acho que é ela mesmo, que é Sarah essa raivosa, essa maldosa’. Eu fiquei assustada quando ele falou isso! Eu pensei: ‘car***, eu só tava indignada’”, comentou a psicóloga.

“Como a Bruna fica indignada, como a Amanda fica indignada, como Sapato fica indignado. Entendeu? Isso foi uma das coisas que mais me chocaram! E eu falei pra mim: ‘Acho que tá um pouco numa página 2 e eu não vou levantar agora pra falar, porque acho que vai ser raso, expositivo pra mim, porque a gente não sabe como a sociedade vai interpretar isso”, disparou Sarah.

A sister ainda falou sobre racismo estrutural na conversa com os aliados: “E a última coisa que eu quero aqui é ficar lendo as barreiras do racismo estrutural que a gente sofre diariamente, ter que ficar pontuando isso…’ Falei: ‘Vou seguir o baile, mas isso é uma das coisas que eu pensei muito!”

Fred entrega reação de Bianca ao contar que iria para o Big Brother Brasil

Na área externa do BBB 23, Fred conversa com a ex-rouge, Aline Wirley e a médica Amanda, sobre a reação da ex-BBB Bianca Andrade, e mãe do seu filho, quando soube que ele viria para o BBB. "Em um primeiro momento, ela desligou na minha cara", diz rindo. Logo depois, explica melhor: "Ela falou ‘pera, preciso processar’".

A ex-sister foi a primeira pessoa para quem ele falou - "por causa do neném" - e afirmou: "Se ela falasse 'não', eu não viria. Mas aí, a gente foi conversando, foi amaciando, depois ela foi uma das que mais me apoiou".

Quando a participação do youtuber foi anunciada, a influencer fez questão de declarar sua torcida e demonstrar seu apoio para o papai do Cris. “Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, escreveu a influencer. “Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada."

