BBB23: Rosto de Amanda fica vermelho e inchado após suposta agressão; veja imagens

Rosto de Amanda fica vermelho após suposto tapa de sister; ela foi consolada pelos brothers

Imagens que estão circulando nas redes sociais estão mostrando o rosto de Amanda após a sister, supostamente, levar um tapa de Bruna Griphao durante uma discussão que agitou o BBB23 na manhã desta segunda-feira, 27.

Tudo aconteceu muito rápido. De acordo com as imagens, a médica leva a mão o rosto que está vermelho e inchado. Ela pede ajuda para Fred Nicácio, que coloca gelo para atenuar a vermelhidão. Todos ficaram assustados.

Mais tarde, Cara de Sapato também reclamou da situação. "Machucou, pô", reclamou ele. Amanda disse que não entendeu porque poucos se importaram com o momento. "Até agora, está todo mundo usando isso para palco. Quem veio falar comigo? Ninguém veio me perguntar: 'Está tudo certo?'", reclamou a sister.

Mais cedo, a própria Bruna Griphao se desesperou. "Eu não queria ter chegado nesse lugar com ninguém aqui dentro", disse ela aos prantos. A sister foi consolada por MC Guimê que passou pano para a confusão que está gerando muita repercussão. "Uma das coisas mais bonitas de quando uma pessoa erra é o arrependimento sincero", disse ele.

A chihuahua raivosa deu um tapa na cara da Amanda que o rosto dela ficou inchado até #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/NUdODn5CBv — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) February 27, 2023

Vai exigir expulsão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.