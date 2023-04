BBB23: Ricardo surpreende Cauã Reymond com revelação íntima: "Eu tive"

Ricardo surpreende Cauã Reymond durante visita do ator à casa do BBB23; veja

O brother Ricardo Alface protagonizou um momento curioso no BBB23 na tarde desta segunda-feira, 17. É que ele se soltou diante de Cauã Reymond, que visitou o confinamento para divulgar a nova grade da Globo.

Em uma conversa sincera com o galã, ele citou que viveu amores durante o programa . "Eu tive uns amores. No começo, eu tive um amor que só me iludiu, e depois foi embora", afirmou ele confundindo os fãs. Isso porque o bonitão demonstrou interesse por Paula e por Tina.

Depois, ele relatou o romance que viveu com Sarah Aline. "De lá para cá, acabei me encantando muito pela princesa Sarah. A gente ficou mais de 35 dias juntos, um fortalecendo o outro", disse ele.

Ao final, Alface deixou claro que quer reencontrar a eliminada aqui fora. "Depois te mando notícias", brincou Cauã Reymond ao ouvir a fala do brother.

Bruna e Amanda contando pro Cauã que o grupo delas eliminou sete adversários seguidos. #BBB23pic.twitter.com/yuHQKDAW36 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 17, 2023

Outra visita especial no BBB 23

Na semana passada, a cantora Ivete Sangalo (50) invadiu a casa do BBB 23 após fazer um show para os brothers na casa mais vigiada do Brasil! Ela invadiu a pista de dança e provou alguns salgadinhos da festa. Na sequência, ela quis conhecer a casa e fez uma tour com os brothers pelo local. A famosa foi até no confessionário e brincou ao votar em um profissional de sua equipe, Dito, e no diretor do BBB 23, Boninho.

Depois de conhecer a casa, a cantora levou uma chamada de atenção do Big Boss e brincou: "O microfone? Eu não molhei!". Ela também fez uma visitinha no Quarto do Líder e se escondeu debaixo do edredom. O Big Boss até liberou a entrada de todo mundo no quarto. Enquanto descia as escadas do Quarto do Líder, Ivete recebeu mais um alerta da produção do BBB 23, com o recado: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz. A cantora se despediu dos brothers com um abraço coletivo.