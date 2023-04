BBB23: Ricardo revela problema de saúde após tentar tratar calvície

Biomédico Ricardo Alface revela em conversa com brothers no BBB 23 problema de saúde ao tomar medicamento para evitar careca

Nesta última sexta-feira, 7, o biomédico Ricardo Alface aproveitou o tempo que os confinados esperavam pela festa no Big Brother Brasil 23 para revelar que teve um problema de próstata, que, de acordo com o brother, foi um efeito colateral de um remédio que tomou para tentar tratar sua calvície.

Alface contou enquanto esperava pela festa que sentiu dores ao tomar o medicamento que dizia evitar a queda de cabelos. “Eu comecei a sentir espasmos na próstata. Andava e dava dor. Senti um incômodo, e era bem na parada”, explicou o biomédico.

Então, o brother disse que logo procurou o médico que havia lhe recomendado o tratamento, suspendendo, assim, o uso do remédio. “Fiquei preocupado, real mesmo. Aí falei: ‘vou ficar calvo mesmo’”, revelou o biomédico. Alface ainda acrescentou que ao parar com o medicamento, o problema sumiu e que foi assim que assumiu sua careca.

BOM HUMOR

Nesta última sexta-feira, 7, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother Brasil Eliezer (33) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos suas antes e depois de realizar os diversos procedimentos médicos estéticos, brincando se Lua, sua futura filha com a youtuber Viih Tube (22), irá se parecer com ele antes ou após as plásticas.

“Tava pensando… se a Lua parecer comigo, vai ser com qual dessas versões? 1, 2, 3 ou 4?”, brincou o influenciador digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques compartilhados por Eliezer, ele realmente parece quatro pessoas diferentes.

