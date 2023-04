BBB23: Ricardo revela nova indicação ao Paredão: “É alvo”

Líder, Ricardo muda sua indicação e tem novo alvo para a berlinda da semana no BBB23

Parece que Cezar Black (34) se safou do paredão desta semana no BBB23! Depois que o enfermeiro ganhou a Prova do Anjo, Ricardo (30), o líder da casa, adivinhou que o poder seria autoimune e por isso, trocou sua indicação. Em uma conversa com Domitila (38) na madrugada deste domingo, 09, o biomédico revelou que Fred Nicácio (35) é seu novo alvo.

Durante o bate-papo, Ricardo revelou sua motivação: "O Fredão é o advogado do Black em tudo que ele faz. A maior m*rda que ele faz, o Fred vai tentar achar beleza. O Black pegar e tentar me botar no Paredão e me botar na Xepa sendo Líder é corajoso, mas quando eu boto o Black na Xepa ‘é covardia! É covardia’ Disso eu não esqueço”, iniciou.

“Aí ele fica enaltecendo o Black com isso e aquilo, mas esquece que lá atrás ele falava que era covardia. E digo mais: quando ele fala que eu não votaria nele, ele tá se passando. Lá no quarto, eu falei que não votava na Sarah ou em você, que eu votava só pra tirar o meu ou dela da reta. Não sei de onde fica tirando essa narrativa", Ricardo justificou.

Para finalizar a conversa, Ricardo disse que pretende votar no médico caso sua previsão esteja correta e ainda revelou que todos os confinados são alvos, exceto Sarah Aline (25) e Domitila: "Se o Black não for para esse Paredão, provavelmente, posso votar nele. Para mim, todo mundo aqui é alvo, tirando a Sarah e você”, concluiu.

Alface: “Se o Black não for pra esse paredão, sinceridade, provavelmente eu posso votar nele [Fred].”#BBB23pic.twitter.com/J6jkzD1Fbg — Dantas (@Dantinhas) April 9, 2023

Ricardo revela motivo para indicar Cezar Black ao Paredão:

Embora tenha mudado de ideia por conta da dinâmica do reality, Ricardo quer indicar Cezar Black ao paredão há algum tempo. Em uma conversa com Domitila, ele explicou sua motivação: "Se o Black fosse inteligente, no dia que mudei para cá pro quarto, ele tinha fechado comigo. Tinha ficado comigo e não tinha explanado meu jogo em nenhum momento", justificou.