BBB23: Ricardo reclama de atitude de Sarah Aline

“Odeio grito” disse Ricardo em conversa com as sisters

Ricardo, Sarah Aline e Marvvila conversam na área externa da casa do BBB 23. Deitada no colo do biomédico, a psicóloga se assusta, grita e logo recebe atenção do brother: "Eu odeio grito de manhã, ainda mais de manhã".

A sister se explica, falando que se assustou e Alface continua: "Não importa, mas não deixou de gritar. Eu odeio grito". Logo, Marvvila acrescenta: "Tu dá vários gritos aí, chatão e ninguém fala nada". A psicóloga concorda e Ricardo questiona: "Eu grito com quem?".

Sarah Aline, então, continua: "Então você não grita? Você é silencioso. Suas discussões são silenciosas" e o brother explica ter entendido que a sister se assustou.

Cezar Black descobre traição e vai cobrar sister

Após se recusar em votar em Amanda por consideração, Cezar Black foi surpreendido ao descobrir que além de não ter sido escolhido pela sister para ganhar uma imunidade relâmpago, também foi o segundo voto da médica no confessionário.

Nesta segunda-feira, 03, na área externa da casa, Amanda sentou ao lado de Cezar no gramado para explicar que precisou dar o segundo voto do Paredão nele por conta de estratégia para fugir do paredão.

O enfermeiro desabafou com ela sobre o ocorrido: "Eu não voto em você, porque realmente eu gosto muito de você e tenho muita afinidade contigo". O brother revelou até comprou briga com os participantes do Quarto Fundo do Mar por não votar na médica: "Tá até uma indisposição lá comigo. Não votei em você, porque não quis mesmo".

Então Black confrontou Amanda por ela ter dito que não votaria nele. "Eu confiei no que você me disse, que não votaria em mim. Não é questão de primeira ou segunda opção", disparou. "Foi aquela nuance do eu perguntar e você dizer que não. E aí, por mudar a dinâmica você fez o certo pra você, se proteger. Então, não tiro sua razão", explicou o enfermeiro.