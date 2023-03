BBB23: Ricardo reclama de atitude de Cara de Sapato durante prova do líder

Ricardo foi o último a deixar a prova ao lado de MC Guimê

Na cozinha da Xepa, Ricardo e Sarah Aline conversam. O biomédico, que foi o último a deixar a Prova do Líder ao lado de MC Guimê, alega que Cara de Sapato favoreceu Bruna Griphao durante a prova ao ajudar a aliada do Grupo Deserto. O lutador fez dupla com Amanda, e Bruna com Larissa.

"Mano, foi bizarro uma hora lá na prova. O Sapato, duas vezes, duas, três vezes... A Bruna não estava achando, ele foi lá, pegou a caixa, toma. Foram três vezes. Teve duas vezes que foi, tipo assim, ela apertou no 1 segundo", conta o brother

"Ele queria ajudar ela", responde Sarah Aline. E Alface finaliza: "Mas é aquela coisa, competição é competição. E estava ali todo mundo competindo".

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10.

No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele.

Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.

"Era muito pra ser da gente essa prova", disse ela. "Amandinha, escuta. Você sabe que você é muito mais importante pra mim do que essa prova", declarou o brother.

"Eu sei, mas era muito pra gente ter ganhado", comentou Amanda. "Relaxa, se a gente não ganhou é porque não era pra ter ganhado", afirmou ele, que continuou: "Relaxa essa cabeça, fica tranquila, vamos tomar um banho, vamos descansar. Agora não é hora de ficar se culpando por isso. Da outra vez não fui eu que errei? Então! Não fica nessa não", aconselhou o atleta.