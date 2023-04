BBB23: Ricardo prevê eliminação de sister e combina voto com Quarto Deserto

Biomédico Ricardo Alface começa a se movimentar para próximo Paredão antes mesmo do resultado desta terça-feira, 11

Na tarde desta terça-feira, 11, o atual líder Ricardo Alface já começou a se movimentar antes mesmo do resultado do 13º Paredão do Big Brother Brasil 23. Especulando com as sisters do Quarto Deserto, o biomédico previu quem acredita que seria eliminada e falou sobre quem elas pretendem votar na próxima berlinda.

Cogitando que a psicóloga e affair Sarah Aline saia da casa mais vigiada do país, o brother não pensou duas vezes em se aliar com as sisters do Quarto Deserto. Alface levantou as possibilidades disponíveis para as confinadas. “Vocês tão ligados que se sai um de lá e vocês ganham o líder, fica três a três né?”, contou o biomédico.

“Se vocês ganharem, quem vocês botam no Paredão, vamos supor, se a Sarah sai?”, questionou o biomédico, confessando que está sentindo que sua principal aliada pode deixar a disputa. Mas, nas enquetes espalhadas pela internet, ela é a mais distante de sair do BBB 23.

“Quem? O inquilino ali”, respondeu a professora de educação física Larissa Santos, se referindo ao enfermeiro Cezar Black, que se mudou recentemente para o Quarto Deserto, após uma discussão com a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros. O que irritou profundamente as sisters.

“Tá, meu voto é Fred então. Aí três, três, empata daqui”, revelou Alface, recebendo uma resposta nada confiante da personal trainer. “Aí tudo vai depender. “Põe Black no Paredão”, pediu o biomédico. “Sim, primeira opção. A gente fica na dúvida na segunda”, explicou Larissa.

Veto na Prova do Líder

Nesta terça-feira, 11, Ricardo e Cezar Black se reuniram na despensa do BBB 23 e cogitaram a possibilidade de uma festa e uma Prova do Líder nos próximos dias. Durante a conversa, Alface brincou sobre seguir na liderança do jogo.

Cezar brincou com a situação e afirmou que ele será o novo líder do reality show. Após o comentário do colega de confinamento, Ricardo confessou que pretende vetar o brother da disputa: "Como, se eu vou vetar você? Que bicho otário", dispara.

