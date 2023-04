BBB23: Ricardo grava conversa do Fundo do Mar escondido

Ricardo se incomodou com cena que viu na Central do Líder entre Cezar e Domitila Barros

Ricardo estava deitado sozinho no Quarto do Líder enquanto a Central do Líder exibia a câmera do Quarto Fundo do Mar. Apesar de não conseguir escutar a conversa entre Cezar e demais integrantes do grupo, ao ver a cena, o biomédico dispara:

"Mudou, saiu, saiu do Quarto (Fundo do Mar), pra estar uma hora e meia com a Domitila conversando. Dizia que não conseguia dormir no mesmo lugar que ela, mas está conversando com ela a tarde inteira".

O biomédico, então, diz que vai fazer um story sobre a cena que vê com intenção de agitar a casa. Ele desce do quarto, fica parado atrás da porta do Quarto Fundo do Mar e escuta a conversa.

Na sequência, o brother vai na sala buscar o celular, vê Bruna Griphao e revela: "Vou gravar um story, vai ser maravilhoso. Disse que não consegue dormir com a Domitila. Está até agora, uma hora e meia escutando a Domitila". "Vai lá! Eu te amo!", responde a atriz, que assiste tudo na tela da sala, enquanto o Líder da semana entra no cômodo e grava a cena que vê com a frase: "Não dorme junto, mas conversa o dia inteiro. Black".

Cezar Black cai no choro ao conversar com Domitila

Nesta segunda-feira, 10, Cezar Black e Domitila Barros conversaram sobre o desentendimento entre eles, que resultou na saída do enfermeiro do Quarto Fundo do Mar. A ativista social, então, expôs seu ponto de vista sobre a briga.

"Da mesma forma que você se sentiu decepcionado por ter sido eu que falei que não lhe dou o Anjo, eu me senti decepcionada por essa questão de como você lidou com a situação", disse ela.

Em seguida, Domitila pediu desculpas: "Com você é diferente e pelas minhas contas, mesmo na pior briga que a gente teve, não passamos três dias sem se falar. Dessa vez foi mais e dessa vez você se mudou pra lá... Peço desculpas…”, o Brother então caiu no choro.