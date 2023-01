BBB23: Ricardo flerta com sister através de torpedo: ‘Jejum todo dia’

Ricardo confirma que foi ele que mandou torpedo flertando com sister e elogia beleza da confinada

Nesta quarta-feira, 18, a sister Larissa, que está formando dupla com a atriz Bruna Griphao, entrou no confessionário e percebeu que recebeu um torpedo um tanto quanto interessante! A confinada não sabe quem mandou, mas nós sabemos!

“Deus nos perdoe, mas uma varoa dessas eu faço jejum todo dia”, dizia o torpedo que Larissa recebeu anonimamente. Mas na tarde desta quarta-feira, 18, o brother Ricardo, que forma dupla com o youtuber Fred, e anda bastante com a dupla de Larissa e Bruna, confirmou que foi ele quem enviou o torpedo misterioso flertando com a morena.

Os internautas zombaram bastante da forma como o brother tentou flertar com a sua companheira de confinamento. “Zero talento”, comentou um. “Flerte ou ofensa?”, brincou um outro. “Usarei com meus crentes”, agradeceu uma terceira.

🚨AGORA: Larissa recebeu um torpedo “Deus nos perdoe, mas uma varoa dessa eu fico em jejum todo dia”. #BBB23pic.twitter.com/DDvtWpwVHo — CHOQUEI (@choquei) January 18, 2023

BBB 23: Prova de imunidade chega ao fim após 12 horas; Confira a dupla vencedora!

Depois de 12 horas disputando, Fred e Ricardo ganharam a prova de imunidade do BBB23! A dupla ganhou imunidade para ficar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil, vencendo a dupla de Larissa e Bruna Griphao. Ao retornarem para a casa, os dois comemoraram muito a conquista e se emocionaram bastante ao vencerem a primeira prova do reality show.