BBB23: Ricardo faz alerta sobre volta de Fred Nicácio ao reality

Biomédico Ricardo Alface alerta sister depois que médico Fred Nicácio voltou ao BBB 23

Nesta sexta-feira, 24, o biomédico Ricardo Alface decidiu fazer um alerta para sua amada, a psicóloga Sarah Aline, por conta da volta do médico Fred Nicácio ao confinamento do Big Brother Brasil 23. Em uma conversa na cozinha, enquanto estavam sozinhos, o brother chamou a atenção da sister.

“A gente tem que prestar atenção em uma coisa. Estou falando do game. É importante, é crucial”, comentou o biomédico. Alface aproveitou para explicar que eles não poderiam fazer movimentações em grupo e que não deveriam insistir em mudar as compreensões de votos uns dos outros.

Sarah concordou com a fala do namorado dentro da casa mais vigiada do país, acrescentando que algumas coisas seriam inevitáveis de não serem parecidas, mas que estava tranquila com si mesma. O biomédico ainda destacou que o medo era que Fred viesse e juntasse os brothers novamente.

“Não estou falando que você está fazendo, estou falando para mim, para você, para todo mundo”, completou o brother. Sarah, então, explicou que se alguém quiser expor as pessoas que irá votar para ver se dará imunidade ou não, ok. Mas que cada um seguiria o seu. “Meu medo é esse”, disse o biomédico. “Acho que algumas coisas serão inevitáveis de não serem parecidas, mas não vai mudar não. Estou de boaça”, finalizou a psicóloga.

Gabriel se revolta com repescagem

Mais cedo, Gabriel mostrou que não achou nada legal a ideia da produção de fazer uma repescagem com participantes já eliminados. Durante as compras do VIP o artista apareceu incomodado com a situação.

O ator deixou claro que não tem nada contra Larissa e Fred Nicácio, mas comentou que qualquer um que voltasse não seria justo em sua visão de jogo. "Independente de quem entrasse, não ia ser maneiro, tá ligado? Tipo, me sinto mais longe do prêmio, tá ligado? Isso não é maneiro em nenhum aspecto", opinou.

