BBB23: Ricardo fala sobre ex-aliados: 'Não quero papo'

Em conversas com outros participantes, Ricardo conta que será atacado no jogo da discórdia desta segunda-feira, 6

No BBB 23, Ricardo conversava com Gabriel, Sarah Aline e Marvvila sobre o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6. O brother diz que será atacado na dinâmica de mais tarde, e o ator se surpreende. "É porque você não está sabendo da treta", afirma o biomédico.

Sarah Aline pergunta se Ricardo está conversando com as pessoas do quarto. "Estou conversando com a Amandinha de boa, com Sapato de boa, com Aline de boa, com Guimê de boa e com a Bruna de boa", lista o sergipano.

"O resto só é a Lari e o Fred", pontua Sarah Aline. "O resto de boa, mano. Não quero papo", enfatiza Ricardo.

O brother explica que, se permanecesse com pessoas que o consideram traidor, estaria indo contra os próprios princípios: "Eu já estava esperando esse momento acontecido ontem pra eu falar tudo na cara e já falei tudo na cara. Eu lembro muito da frase do Tadeu: 'Tem pessoas que estão no seu quarto que vocês não suportam, e tem gente que está em outro quarto que vocês têm uma conexão incrível'. E quando isso acontece, a gente não pode ficar mentindo pra gente"

Ricardo e Fred brigam após formação do paredão

Após Fred questionar brothers pelos votos em Larissa na formação do paredão, a professora de Educação Física abordou Ricardo no quarto Deserto. A sister se incomodou com uma fala do biomédico no papo com Gabriel Santana, Sarah Aline.

Fred argumentou que Ricardo entrou na conversa para justificar um posicionamento próprio, quando o debate era sobre os votos combinados em grupo. Em contrapartida, Ricardo disse que entrou no papo por acreditar ter ouvido seu nome. O jornalista falou que o grupo desconfia dele por conta de atitudes do brother, e os ânimos se alteraram.

"A partir do momento que você foi para o VIP da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei pra você: 'Facinho, você se afastou demais, você tá do lado de lá'. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes", disse Fred.

"As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por jogo não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso", apontou Ricardo.