BBB23: Ricardo e Sarah Aline discutem a relação: 'Não sei até que lugar posso confiar em você'

Enquanto o casal discutia estratégias no quarto do Líder, o biomédico ficou incomodado com comentário de Sarah Aline

No Quarto do Líder, Ricardo e Sarah Aline discutem a relação na madrugada de sexta-feira, 07, após discordarem sobre suas próximas estratégias no BBB 23. A psicóloga cogita imunizar Cezar, alvo de Ricardo, caso vença a Prova do Anjo.

Ricardo argumenta que o brother é "uma pedra em seu sapato" no game, já que o enfermeiro declarou que revelará o jogo do biomédico em qualquer oportunidade. O Líder da semana diz saber que Cezar movimentou o Quarto Fundo do Mar para votar em Larissa no último Paredão. Sarah nega e questiona o motivo de Ricardo querer confirmar isso com ela.

Ricardo afirma ter ouvido esta informação diretamente de Cezar, e o casal se desentende. Minutos depois, os dois se preparam para dormir porém começam a discutir a relação.

"É muito difícil, pra mim, entender a nossa relação dentro do jogo porque eu não sei até que lugar eu posso confiar em você se não são as minhas coisas, o que eu penso sobre o jogo, o que eu acho que eu vou fazer. As minhas opiniões eu posso te passar tranquilamente", afirma a psicóloga.

Sarah Aline confessa que tem receio de compartilhar com Ricardo informações internas do seu grupo. "Não porque eu não confio em você, mas confiar o que o outro confia a mim", ela explica.

Ricardo, então, compartilha o seu incômodo com a atitude da affair. "Você vai de zero a cem, do nada. É só falar: 'Não vou te responder'. Mas não, você cria na sua cabeça que eu quero usar você para pegar informação", ele inicia.

"Você fala que eu fico jogando perguntas pra você, que eu quero só pegar informação de você. Eu não preciso disso. Eu sei, eu vi o Black fazendo isso. (...) Eu vi com meus próprios olhos, não foi ninguém que falou pra mim", Ricardo emenda.

Ricardo diz que manteve a informação como segredo, pois tem uma carta na manga e, em seguida, continua a reclamar da reação de Sarah Aline, afirmando que não pretende "usá-la de cobaia" para tirar informações do grupo.

"É muito feio eu ficar usando você pra essas coisas e toda vez que você reage dessa forma, passa uma impressão ruim de mim", Ricardo desabafa.