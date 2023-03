BBB23: Ricardo detona reação de sister após indicá-la ao paredão: “Fiz meu jogo”

Irritado com reação de Amanda, Ricardo esclarece decisão de indicá-la ao paredão do BBB23

Ricardo (30) amanheceu irritado nesta segunda-feira, 27, após ter uma discussão com Amanda (32). O atrito começou depois que o biomédico decidiu indicá-la ao paredão do BBB 23 e a médica reprovou a atitude. Revoltado com a reação da sister, ele usou seu Raio-X desta manhã para explicar a decisão por trás de seu voto polêmico.

No vídeo diário, o biomédico, que ganhou a Prova do Anjo da semana, comemorou sua estadia na casa mais vigiada do Brasil: "Cheguei no top 10, graças a Deus”, e em seguida, falou sobre sua estratégia: “Bom, agora o negócio é o seguinte: afunilou. Todo mundo vai ter que tomar voto agora, não adianta", explicou.

“Ontem a Amanda ficou pistola comigo, mas não tem o que fazer. Eu não ia desperdiçar o meu voto, não ia avisar ela antes que eu ia votar nela. Aqui não é um jogo que você tem que ser sincerão demais, chegar para a pessoa e contar todos os seus movimentos”, Ricardo iniciou as justificativas.

"Ela já me levou para o Jogo da Discórdia, já tinha atrito comigo no quarto várias vezes. Quando fui chamado de 'traidor' pelo Fredinho, ela falou que as minhas atitudes eram de traidor, sim”, o biomédico também lembrou de sua antiga rixa com Fred Desimpedidos (33), eliminado do reality e condenou a atitude da médica.

Para finalizar, Ricardo relembrou outro atrito: “Sempre dizia que eu estava em vantagem, porque eu tinha pessoas do outro quarto que estavam comigo... Bom, fiz meu jogo. Tive que votar nela, não tem o que fazer. Jogo é jogo", e concluiu o vídeo de justificativa.

Raio-X de Rick! 🥬



Ele disse que agora as coisas afunilaram e todo mundo vai ter que levar voto. Como dito uma vez, ele perdoa as coisas mas não esquece de nada! Jogo é jogo, e o jogo é isso. E estamos no Top 10 🥳🙏🏾🥬



Entenda a formação do décimo paredão:

Na noite do último domingo, 26, os participantes do BBB 23 formaram o décimo primeiro paredão do reality. Embora Amanda tenha sido a mais votada da casa, ela conseguiu se salvar da berlinda com o bate e volta. Em meio a diversos contragolpes e reviravoltas, a disputa da semana ficou entre Bruna Griphao (24), Gabriel Santana (23) e Aline Wirley (41).