BBB23: Ricardo detona possível retorno de brother para o reality

Biomédico Ricardo Alface critica possibilidade de repescagem da Casa do Reencontro no BBB 23

Nesta quinta-feira, 23, o biomédico Ricardo Alface criticou bastante a possibilidade de voltar ao confinamento do Big Brother Brasil 23 do médico Fred Nicácio. Enquanto conversava com seus aliados no jardim da casa mais vigiada do país, o profissional da saúde detonou a falta de atitude do ex-participante do reality.

“Fredão [Nicácio] já teve a oportunidade dele, voltou do Paredão Falso e não fez nada! Ué, não falou nada! Falou? Ah, não movimentou nada no jogo. Não causou nenhuma intrigazinha”, disse Ricardo, falando que Fred teve sua chance de voltar e não aproveitou.

“Imagina, só ficou em uma briga de um mês e meio com o Sapato, mas não movimentou”, debochou o ator Gabriel Santana, discordando da opinião do biomédico e defendendo o antigo brother, rindo de Ricardo Alface. “Não fez bost* nenhuma”, disparou o biomédico.

Gabriel continuou defendendo Fred, afirmando que o médico movimentou a casa durante sua participação no confinamento. “O game não foi favorável para ele, mas que movimentou a casa, movimentou”, opinou o ator. “Movimentou por atitudes dele, não por conta do Paredão Falso”, finalizou o biomédico, firme em sua opinião.

Desabafo! Tina Calamba confronta brothers sobre atitudes machistas dentro do BBB 23 enquanto na Casa do Reencontro do reality

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo. "Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!