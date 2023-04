BBB23: Ricardo detona Amanda depois de levar invertida: ‘Chata’

Depois de brincadeira mal-sucedida, Alface toma patada de Amanda e detona sister pelas costas no BBB 23

O fim do Quarto Deserto no Big Brother Brasil 23 está deixando os brothers com os nervos à flor da pele! Brincando sobre a situação, o biomédico Ricardo Alface recebeu a médica Amanda Meirelles, a atriz Bruna Griphao, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a professora de educação física Larissa Santos com muito bom-humor no quarto Fundo do Mar.

“Bem-vindas ao Fundo do Mar! Falaram de mim, ó, olha para onde vocês estão indo agora”, brincou o brother. Porém, Amanda parece que não estava no melhor clima para piadinhas, dando uma bela de uma patada no biomédico. “Nós nunca saímos daqui, diferente de você. Ficamos até o fim”, esbravejou a médica.

“Vai, VTzeiro! VTzeiro”, provocou Aline. “Vai, Alface, vai fazer seu VT lá fora… Ele não perde a chance…”, continuou a médica, bastante irritada. Indignado com a reação agressiva da sister, Ricardo se afastou e detonou a atitude de Amanda. “Chata para car*lho”, reclamou o biomédico.

Bueno días habitantes 🤣 Alface afrontando as Deserticas pq vão para o Fundo do Mar .



Não queria Expulsar o BLACK,foram EXPULSAS 😂



Bruna aí que Tristeza 🥹



CONTINUEM VOTANDO NA ALINEEEEE 🗣️🗣️🗣️#ForaAline#RedeBBB#FicaBlackpic.twitter.com/vEpZzqzbiQ — REZINHACOMENTA 🤌🏼🔗⚓ (@maozinhareality) April 12, 2023

Paulo Vieira defende roteirista após ofensas por parte dos fãs de Amanda

O comediante Paulo Vieira defendeu a roteirista Nathalia Cruz após ela ser atacada por fãs de Amanda. Isso porque os internautas não gostaram das piadas com a sister no 'Big Terapia' e ofenderam a roteirista do quadro.

Para os fãs de Amanda, as piadas são de mal gosto e o humorista teria algo contra a loira. "Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista Nathalia Cruz da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… Vale tudo pra defender um participante de realityshoe? Perderam a mão, são uns lixos", atacou o global.

"Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo", disse. "Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe 'vamos marcar fulano pra ver se ela perde o emprego', não existe. Pra derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… tentem. Prestem mais atenção em com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho", concluiu.

