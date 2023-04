BBB23: Ricardo debocha de sisters após decisão da produção: "Falaram de mim"

Ricardo debocha de sisters e deixa as confinadas revoltadas; veja o que rolou

O brother Ricardo Alface teve uma atitude controversa e debochou das sisters em um momento ousado nesta quarta-feira (12). É que ele foi para cima das ocupantes do Quarto Deserto após a produção decidir fechar o espaço.

"Bem-vindas ao Fundo do Mar! Falaram de mim, ó, olha pra onde vocês tão indo agora...", disparou ele brincando com a situação. Ao ouvir a ofensa, Amanda não gostou. "Nós nunca saímos daqui, diferente de você. Ficamos até o fim", disse ela.

Aline Wirley também se irritou com a alfinetada. "Vai, VTzeiro! VTzeiro!", acusou ela insinuando que ele estava tentando criar um momento para aparecer no programa ao vivo. "Vai, Alface, vai fazer seu VT lá fora... Ele não perde a chance", se irritou a médica.

A decisão da produção foi anunciada nesta tarde. "Atenção moradores do Quarto Deserto, arrumem malas e pertences. O quarto será fechado para sempre", disse a mensagem. Após a veiculação, Larissa reclamou. "Não, eu não quero sair", disse ela. Todas as sisters ficaram incomodadas.

🚨 Deboche



Alface vai a quarto deserto e fala "Vocês falarm tanto de mim que agora irão para o quarto Aquário " pic.twitter.com/qCCcFifI4b — Comentários BBB 📊 (@usuario_bbb23) April 12, 2023

Fred Nicácio chama Amanda de 'plantona'

Ainda no Bate-Papo BBB, Fred Nicácio falou sobre Amanda e a chamou de 'plantona'. “É uma grande plantona. Mas é uma planta que está indo. A planta cresceu, criou raiz e está aí. Acho que não venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, completou o médico.

Em determinado momento, Nicácio questionou se a médica teve algum momento marcante no programa, já que para ele, o favoritismo de Amanda se deve ao casal fictício com Cara de Sapato. "Essa torcida dela [Amanda] pode ter influenciado na sua eliminação?", perguntou Vivian. Ele, então, respondeu: "Totalmente. Na minha eliminação e na permanência dela lá. Se for analisar o quesito jogo, a Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem. Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato de protagonismo dela? Ninguém sabe falar. Não tem, não existe. A Amanda não tem isso", disparou ainda.