BBB23: Ricardo chora horas antes do resultado do Paredão: ‘Merecia muito mais’

Biomédico Ricardo Alface não aguenta e cai no choro horas antes de possível eliminação no BBB 23

Nesta quinta-feira, 20, o biomédico Ricardo Alface enfrenta mais uma possível eliminação no Big Brother Brasil 23. Mas dessa vez, uma possível eliminação da casa mais vigiada do país, dias antes da grande final, deixou o brother emocionado, que caiu no choro enquanto aparava sua barba.

Enfrentando uma disputa contra a professora de educação física Larissa Santos, o biomédico estava se arrumando ao som de All by Myself, de Alok, Ellie Goulding e Sigala, quando não conteve as lágrimas. Os internautas e espectadores se sensibilizaram pelo momento vivido por Alface.

“Que ele receba muito amor aqui fora”, “Merecia muito mais. Desculpa se o Brasil não deu o devido valor”, “Ele sabe que vai sair”, "É de cortar o coração ver o Ricardo chorando desse jeito. Ele é um cara muito querido e merece todo o nosso carinho”, são apenas alguns dos comentários feitos pelos usuários das redes sociais, mostrando todo o carinho por Alface.

ricardo totalmente emocionado. que ele receba muito amor aqui fora. pic.twitter.com/4UVqt7WiwH — juliana🥬 (@blackbursin) April 20, 2023

Ricardo está no paredão contra Larissa

Em um vídeo do raio-x no BBB 23, o biomédico Ricardo Camargo falou sobre estar no paredão contra Larissa (23) no primeiro paredão duplo do BBB23. "Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou. Para finalizar, Ricardo declarou que a votação da berlinda está nas mãos do público, mas que pretende continuar até o fim do jogo: “Seja o que Deus quiser e seja o que o público quiser. Estou disposto e vivo ainda", o biomédico concluiu a sua declaração sobre o resultado do Paredão, que será revelado ao vivo na quinta-feira, 20.