BBB23: Ricardo avalia suas escolhas dentro da casa: 'Jogo mais perigoso possível'

Ricardo faz comentário sobre não querer jogar em grupo durante o Raio-X

Em manhã após o 12º Jogo da Discórdia, Ricardo avalia as próprias escolhas dentro do jogo durante o seu Raio-X desta terça-feira, 04, e reflete: "Tentando fazer o jogo mais perigoso possível, mas é o que me resta, sabe? Eu não vou ficar me escondendo atrás de grupo”, aponta.

O brother segue falando e diz acreditar que jogar em grupo não deve ser uma maneira de agradar o público. Porém, apesar de não saber se esse é o certo, deseja fazer a diferença:

“Meu jogo tá arriscado, é arriscado. Mas é o que me resta. Eu vou tentar jogar e vou continuar jogando, sem passar por cima do meu caráter, por cima das pessoas”, finaliza.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término.

Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo:

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister em trecho do texto.