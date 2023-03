BBB23: Ricardo avalia relação com sister: "Tóxica"

Em conversa com Aline, Ricardo falou sobre relação com sister do quarto deserto

Durante conversa com Aline Wirley sobre jogo, Ricardo revela se incomodar quando algumas pessoas falam com ele utilizando adjetivos que o machucam, e por isso acaba sendo reativo. Aline, então, cita a relação do biomédico com Bruna Griphao, com quem já discutiu algumas vezes.

"Vocês têm uma relação bem esquisita. A intenção é sempre ferir. Você é grosso com ela, ela é grossa com você", comenta Aline Wirley.

Ricardo comenta, se referindo à relação dos dois: "Tóxica. Eu prefiro me afastar". O biomédico segue comentando: "Odeio quando as pessoas ficam falando 'eu faço tudo por você', 'fiz tudo por você'...Quando usam isso, pra mim já não serve. Porque parece um relacionamento tóxico".

Ricardo comenta sobre briga com Fred

Nesta quinta-feira, 9, após Fred Desimpedidos voltar do Quarto Branco do BBB 23, Ricardo decidiu relembrar o conflito que teve com o brother em conversa com Cara de Sapato.

“Eu não acho legal você chegar e ficar: ‘traidor! Você é isso, você é aquilo’. Porque são só nomes. Você não está usando argumentos, se você usa só argumentos é até cabível. Mas quando você adjetiva é como se fosse um xingamento. E eu não xinguei o Fred”, começou dizendo Ricardo.

Enquanto o lutador ouvia dentro da piscina, o brother continuou: “Eu não adjetivei ele. Eu fiquei falando alto sim, mas os pontos que eu tinha que falar. Alto. Errado? Errado. Mas as palavras que ele usou contra mim, me feriu bastante. As palavras”

O biomédico também detalhou uma briga que teve com a principal aliada de “Cara de Sapato”, Amanda. “E a Amanda falou as mesmas coisas que ele, só que tipo:‘Achei que as coisas que você fez não foi uma atitude...’. A Amanda foi se intrometer numa conversa que eu estava tendo com ele, me cortar. Eu falei: ‘Amanda, dá uma segurada aí’. E continuei”