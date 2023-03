BBB23: Ricardo Alface revela delírio durante Prova do Líder

Biomédico Ricardo Alface relata viver delírio durante Prova do Líder do BBB 23

Nesta sexta-feira, 31, o biomédico Ricardo Alface acabou passando mal durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 23 e aproveitou para desabafar sobre o que aconteceu para que ele perdesse a disputa acirrada que estava tendo com a cantora ex-Rouge Aline Wirley.

Depois que saiu da área de provas do reality, o biomédico encontrou com a médica Amanda Meirelles, a cantora de pagode Marvvila e a professora de educação física Larissa Santos para conversar. “Vocês ficaram quase 19 horas caminhando”, disse a personal trainer.

“Eu já não tinha mais forças para andar. Eu fui para a frente do botão e comecei a andar para a frente. Eu falei: 'Eu só quero ganhar para tomar uma Coca'. Meu pé foi para fora e eu fui tropicando para fora”, revelou o brother.

No Quarto Fundo do Mar, Ricardo falou sobre o que aconteceu com a psicóloga e affair Sarah Aline, a Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, o enfermeiro Cezar Black e o médico Fred Nicácio. “Eu dei o meu máximo, mais que isso eu acho que eu não ia não, eu já estava com vontade de urinar também. Teve uma hora que eu achei que eu ia ganhar, quando Black saiu”, contou.

“Eu comecei a olhar para o telão e ficou só o foco de um quadradinho, eu falei: 'Eu vou tomar uma Coca', aí já era [eu caí]”, completou. “Você passou a noite andando, você já teria chegado no México desse jeito”, brincou Domitila.

🚨VEJA: Momento em que Ricardo foi desclassificado da prova do líder. #BBB23



pic.twitter.com/zLu8HUp11B — CHOQUEI (@choquei) March 31, 2023

Amanda e Larissa criticam jogo de Brother

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de Ricardo. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que teve com Alface durante a prova. A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface."