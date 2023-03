BBB23: Ricardo Alface não aceita reconciliação, dá as costas para brother e promete: "Vou indicar!"

No limite, Ricardo Alface se nega a aceitar perdão de brother após tentativa frustrada de reconciliação

Ricardo Alface (30) está com coração magoado! Isso foi o que o brother deu a entender durante o Raio-X desta quinta-feira, 30. Em confissão, ele revelou que prefere continuar afastado de Cezar Black (35) pois ainda não consegue ter uma convivência harmoniosa com o brother, mesmo após ouvir o comovente pedido de desculpas do enfermeiro.

"Seguinte, conversar sobre jogo. Não esqueci o que o Black fez, tá bom? Mais uma vez, o Black erra, comete os erros dele comigo e vem pedir desculpas", começou o biomédico. "Tenho coração, sim, não sou uma pessoa amargurada, perdoou ele, sim, de coração", continuou.

"Mas não tem jeito, o que foi feito, foi feito. Pedir desculpas não vai apagar o erro que foi cometido atrapalhou o meu jogo, sim! E eu ganhando o líder, eu vou ter que indicar ele e deixar o Brasil decidir", finalizou o biomédico.

Domitila se revolta após descobrir 'traição' de aliado

Ainda durante o Raio-X desta manhã, Domitila Barros (38) revelou que está pressentindo que ela será o próximo alvo da berlinda desta semana, e com issso pediu apoio do público para continuar no BBB23.

"Ouvi dizer que eu não fui para o último paredão porque existia uma estratégia de me deixarem um pouco mais fraca”, e continuou: “Eu aqui, já lascada, com o joelho em carne viva, para depois me colocarem no Paredão de hoje", abriu o coração.

Na sequência, a modelo contou que não tinha certeza se a estratégia foi combinada entre os brothers da casa: “Eu não tenho certeza de nada, mas tenho certeza que vocês estão vendo tudo e entenderam esse babado melhor do que eu”, disse ao público.

“Não desistam de mim. Não solta a minha mão agora, não. Só faltam 26 dias para chegar na grande final, e eu continuo contando muito com vocês e sonhando muito em realizar esse sonho de ser vencedora. E eu espero muito que vocês estejam aí fortinhos comigo, porque eu estou forte aqui também. Só faltam 26 dias e unidos venceremos”, concluiu.