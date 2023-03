BBB23: Ricardo Alface expõe comportamento estranho de Tadeu Schmidt durante Jogo da Discórdia

Em conversa com aliados, Ricardo Alface diz que achou suspeito comportamento do apresentador do BBB 23

Nesta terça-feira, 14, o biomédico Ricardo Alface estava conversando com a Miss Alemanha Domitila Barros, quando expôs que achou suspeito o comportamento do apresentador do Big Brother Brasil 23Tadeu Schmidt durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 13.

O jornalista encerrou a dinâmica antes do fim dos pergaminhos que sobraram na brincadeira dos brothers, e deixou o biomédico curioso. “Ontem me deu tristeza no Jogo da Discórdia quando o Tadeu falou 'acabou' e ainda tinha um pergaminho. Parecia que ele queria que acabasse logo, porque estava chato”, começou Ricardo, teorizando sobre o aconteceu.

Tadeu ainda reforçou seu discurso sobre os confinados da casa mais vigiada do país que se mantiveram de fora da dinâmica em grupo. “Olha quantas pessoas do outro grupo não foram falar! Aline, Sapato e Amanda! A Bruna só foi porque eu levei ela, e ela ainda desacreditou. Só levaram ela pro Jogo da Discórdia uma vez, e foi o Fredão!”, completou o biomédico.

Domitila concordou e deu mais ênfase na forma como os participantes do Quarto Deserto não estão se posicionando e acabam sempre indo nos mesmos alvos para não se comprometerem com os demais confinados no BBB. “Vou ficar aqui me matando, me expondo, dando o baile, quebrando minha cabeça pra ficar pensando em argumento, só porque o pessoal quer? Pra eles (Deserto) é melhor não bater no risco do que ter uma opinião, e assim correr risco de vir para cá como se esse quarto fosse um inferno”, revelou a Miss.

“Tô desde o início tomando porrada, me humilhando, pra quê, véi? Antes era eu e Fredão. Fredão saiu, ficou eu, Black e Key. Key saiu, agora é Domitila, Black e Ricardo. Agora que o Gabriel virou manipulador pra eles, é o novo alvo!”, completou Domitila.

Fred entrega reação de Bianca ao contar que iria para o Big Brother Brasil

Na área externa do BBB 23, Fred conversa com a ex-rouge, Aline Wirley e a médica Amanda, sobre a reação da ex-BBB Bianca Andrade, e mãe do seu filho, quando soube que ele viria para o BBB. "Em um primeiro momento, ela desligou na minha cara", diz rindo. Logo depois, explica melhor: "Ela falou ‘pera, preciso processar’".

A ex-sister foi a primeira pessoa para quem ele falou - "por causa do neném" - e afirmou: "Se ela falasse 'não', eu não viria. Mas aí, a gente foi conversando, foi amaciando, depois ela foi uma das que mais me apoiou".

Quando a participação do youtuber foi anunciada, a influencer fez questão de declarar sua torcida e demonstrar seu apoio para o papai do Cris. “Dessa vez, eu irei acompanhar alguém da minha família dentro desse jogo que é uma loucura, mas que mudou a minha vida completamente em todos os sentidos”, escreveu a influencer. “Nossa torcida aqui em casa pro papai do Gudugo é declarada."

