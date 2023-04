BBB23: Ricardo Alface e Sarah Aline se arrumam juntos para grande final

Biomédico Ricardo Alface e psicóloga Sarah Aline se reencontram antes de final do BBB 23 para se prepararem

Na tarde desta terça-feira, 25, o biomédico Ricardo Alface compartilhou em suas redes sociais que acompanhou a psicóloga Sarah Aline para se preparar para a grande final do Big Brother Brasil 23. O casal esteve juntinho em um quarto de hotel para poder se transformar antes da revelação da campeã que leva o prêmio milionário ainda esta noite. A disputa está entre a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao.

Ao mostrar que levou o romance para fora do confinamento do reality show, Alface usou os stories de seu perfil oficial no Instagram para registrar o momento especial ao lado da namorada. “Olha aquela maravilhosa ali, olha, olha! Você é linda, viu?”, disse o biomédico, enchendo Sarah de elogios.

Quando notou que estava sendo filmada por seu affair, a psicóloga caiu na risada e continuou fazendo sua maquiagem para o grande evento. Além disso, o biomédico comentou sobre a final do programa, lamentando não estar entre os finalistas do Big Brother Brasil.

“Galera, Facinho na área. Seguinte, chegou o centésimo dia, o dia 100. Estou muito feliz, mas queria estar mais feliz estando lá dentro concorrendo a essa vaga, que certeza eu tinha a capacidade de estar entre os três ali, mas não foi dessa vez, tá tudo certo. Sempre sonhei com esse momento”, comentou Alface.

Sarah e Alface estão juntinhos no hotel #BBB23pic.twitter.com/Ps6A5tLp03 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 25, 2023

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.