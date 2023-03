BBB23: Ricardo Alface diz que ex-BBB será sua futura esposa quando sair

Biomédico Ricardo Alface revela que ainda pensa bastante em ex-sister eliminada do BBB23

Nesta sexta-feira, 3, o biomédico Ricardo Alface surpreendeu a todos enquanto falava sobre o interesse que tinha (e ainda tem) na biomédica Paula Freitas, já eliminada do Big Brother Brasil 23. Enquanto conversava com a atriz Bruna Griphao, a médica Amanda Meirelles e a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, o brother revelou que ainda pensa muito na sister.

“É bonito como você fala da minha futura esposa. Eu gosto”, disse Alface, se derretendo pela biomédica que acabou nem beijando enquanto dividiram o confinamento do BBB23. “Se eu chegar lá, e ela falar ‘eu voltei com o ex…’, o quê?”, completou o brother.

Aline ainda perguntou para o aliado se ele não queria ficar com a psicóloga Sarah Aline, mas a médica Amanda explicou o que rolava entre os dois: “Não. Sarah é amiga”, disse a profissional da saúde, na conversa que rolou na academia da casa mais vigiada do país.

💬 Ricardo: ''É bonito quando você fala da minha futura esposa'' Será que vem aí? 👀👀 #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/EsmtmPclwU — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2023

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.