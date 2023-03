BBB23: Ricardo acusa Guimê de ‘passar pano’ para Fred

Após uma ação de uma marca parceira, Ricardo e MC Guimê tiveram uma conversa sobre os acontecimentos recentes

Após realizarem um jogo de queimada de uma das patrocinadoras do BBB23, Ricardo e MC Guimê, que são amigos no jogo, tiveram uma conversa franca sobre os últimos acontecimentos. Os participantes se acusaram de defender pessoas que, segundo eles, erraram no jogo.

“Um bagulho que acontece entre eu e você, que é essa parada, eu entendo você desculpar o Black, não tô falando que está errado. É um bagulho teu, você está melhor agora, numa vibe boa, mano, segue seu game, mas é um bagulho que, colocando minha opinião, pro meu jogo é inviável”, começou Guimê.

“Eu sei tudo que a Key fez aqui no jogo e me incomodou, mas aí você chega ontem e praticamente defende a mina”, criticou.

Ricardo, então, se defendeu, dizendo que a relação com Key e Cezar Black é apenas de convivência, mas não de jogo.

“Sempre deixei claro que game é game e convivência é convivência. Se te incomoda a Key vir trocar ideia comigo, dar risada. Se te incomoda eu tirar uma foto com a Key e com o Black, isso aí é com você. Isso não quer dizer que eu não estou jogando com quem estava com você, com você”, disse o biomédico.

Ricardo ainda acrescentou que Guimê está contra ele, mas “passa pano” para uma situação parecida protagonizada por Fred.

“Se você acha que minha convivência com o povo lá está estremecendo e você quer se manter na boa vizinhança, fechar os olhos pro que aconteceu… O cara (Fred) falou que ia votar na Amandinha, e você quer se juntar com um cara desses. Agora, você fala que não quer jogar comigo, mas tem pessoa do seu quarto que fez coisa pior. A atitude deles você consegue ‘passar um pano’, sendo que eu sou mais parceiro que ele", alfinetou Ricardo para Guimê.