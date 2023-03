BBB23: Revoltado, Fred Nicácio pisa em sister em momento controverso: "Virou chacota"

Fred Nicácio pisa em sister após retornar ao BBB23 nesta madrugada; veja

Retornando com tudo ao BBB23, Fred Nicácio não poupou Key Alves de críticas. Logo em seus primeiros minutos na casa, ele disse aos brothers que ela virou chacota aqui fora por conta de suas mentiras. Ele soltou o verbo na madrugada de sexta-feira, 24.

"Pessoas falsas, mentirosas. A Key, ela inventa mentiras e acredita nas próprias mentiras (...) a Key inventou que o Tadeu disse que eles dois são o casal da história do BBB! Lá fora isso virou uma chacota!”, disse deixando os brothers chocados.

Larissa, concordou com o médico e aproveitou a oportunidade para queimar a sister. A personal trainer então relatou o que aconteceu na Casa do Reencontro e disse que os dois quebraram o pau com a jogadora de vôlei.

"A Key ela é pior. Ela inventa coisas na cabeça dela e ela acredita na própria mentira dela. Vocês não tem noção", afirmiou concordando com o brother.

Fred: “A Key inventou que o Tadeu disse que eles dois são o casal da história do BBB! Lá fora isso virou uma chacota!” KKKKK #BBB23pic.twitter.com/ryvExAuEHj — Dantas (@Dantinhas) March 24, 2023

BBB 23: Sarah Aline vence a nova Prova do Líder

Na noite de quinta-feira, 23, os participantes fizeram a prova do líder da semana do BBB 23, da Globo, em duas etapas e Sarah Aline foi a campeã da disputa. Saiba como foi a prova do líder: Antes do início da prova, a líder Bruna Griphao teve o poder o veto e tirou Domitila da competição.

Na prova da semana, os participantes disputaram duas etapas. Na primeira fase, eles se dividiram em duplas e precisaram levar um líquido de um lado ao outro do campo. A missão era completar o balde na extremidade do campo, pegar a bolinha e apertar o botão. As duplas mais rápidas foram para a próxima fase.

Na segunda etapa, os quatro participantes - Ricardo, Sarah, Aline e Amanda - competiram individualmente. O vencedor foi quem encontrou os armários corretos. Sarah Aline se deu bem e se tornou a nova líder