BBB23: Resultado do Paredão se inverte e pode ter surpresa de última hora, dizem enquetes

Resultado do Paredão se inverte após o Jogo da Discórdia; veja quem deve deixar a casa do BBB23

A disputa pelo paredão do BBB23 na noite desta terça-feira, 14, segue indefinida. É que dois dos quatro brothers que disputam a permanência na casa estão disputando voto a voto a preferência do público.

Os acontecimentos da última noite e o Jogo da Discórdia intenso só estão tornando a disputa ainda mais imprevisível. Vale lembrar que nesta edição o resultado das enquetes tem sido ligeiramente diferente do resultado dos paredões.

Segundo enquetes que circulam em sites especializados, a disputa não está decidida. Entre os leitores do UOL, Bruno Gaga tem 47% dos votos contra 41% de Paula. Já entre os leitores do Notícias da TV, a vantagem do brother é ainda maior, cerca de 57% dos votos.

O resultado se inverteu desde a última madrugada, quando a sister foi uma das protagonistas do jogo enquanto o atendente de farmácia teve uma crise de ansiedade e precisou ser acudido pelos brothers.

Chorou muito

Ontem, a sister Paula teve uma DR com Cristian após o atrito deles durante a formação do paredão do BBB 23, da Globo. Tanto que ela caiu no choro ao desabafar com o rapaz sobre o que aconteceu no grupo deles.

O assunto começou quando Cristian falou sobre ter ficado entre os dois grupos da casa. "Eu errei, principalmente em ter falado lá no quarto antes da votação, porque daí é um voto de confiança do grupo. Cheguei ali e votei contra o grupo. Mas realmente, aproximar só para tirar informação, tá errado. Porque não conseguiria sustentar todo o carinho e tudo o que a gente trocou e tudo o que a gente falou", disse ele.