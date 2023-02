BBB23: Público detona Key Alves após desistir e mudar de voto de última hora: ‘Arregona’

Depois de acabar com sister pelas costas, Key Alves arrega, muda de voto de última hora e público não perdoa

A jogadora de vôlei Key Alves foi duramente criticada após a votação para o Paredão no último domingo, 19. Os usuários das redes sociais não gostaram nada da atleta ter mudado de ideia de última hora, depois de passar dias falando que cravaria um voto mais que surpreendente. Porém, na hora do vamos ver, deu para trás.

Depois de dias afirmando que votaria na atriz Bruna Griphao, por achar que ela é falsa, Key arregou e votou em Cristian, por conta da votação ser aberta. O brother acabou sendo o mais votado da casa e está no paredão ao lado do biomédico Ricardo e do youtuber de futebol Fred, do canal Desimpedidos. Bruna acabou não levando nenhum voto.

“Meu voto é no Cristian também, não tem nem muito o que falar aqui, a situação que todo mundo viveu. Não tem que passar pano e nem borracha para o erro, tem que votar”, disse a atleta, explicando o motivo de seu voto em Cristian.

Alguns usuários do Twitter, claro, não perdoaram a mudança de voto da atleta. “Key falou esses dias que iria votar na Bruna porque ela é falsa, mas no cara a cara ela não consegue. Que arregona da ‘Pipokey’, de novo dando o nome”, ironizou uma.

“Vou falar mal de você no quarto”, brincou outro com uma imagem, fazendo referência ao fato de que a atleta tem o hábito de apenas falar mal dos outros quando elas não estão presentes e não podem ouvir. “Key Alves, se você não fosse a mais arregona dessa casa, quem você seria?”, legendou o usuário, ao publicar a foto.

Key falou esses dias todos que iria votar na bruna porque ela é falsa, mas no cara a cara ela não consegue, q arregona da pipokey de novo dando o nome KKKKKKKKKKKKK #BBB23pic.twitter.com/aN1qHW4SCt — Lelê. (@Leeh_tuita) February 20, 2023

key alves se você não fosse a mais arregona dessa casa quem vc seria pic.twitter.com/lCtdNkVgfV — Lane | 270 dias (@blackwirow) February 20, 2023

Formação do paredão

Tadeu Schmidt comandou a formação do quinto paredão do BBB 23. Nesta semana, o paredão começou a ser formado ainda durante a prova do líder de resistência. A dinâmica teve consequências e uma delas era ir para o paredão. Assim, Fred foi quem sorteou o pergaminho do paredão e foi o primeiro brother a ir para a berlinda.

O líder Cezar Black decidiu colocar Ricardo direto no paredão. Depois, na votação aberta, Cristian foi o mais votado da casa, com 10 votos. Na sequência, Fred teve o poder do contragolpe e puxou Domitila para o paredão. Por fim, Fred, Cristian e Domitila disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, e a modelo conseguiu escapar da berlinda. Agora, Cristian, Fred e Ricardo disputam a preferência do público para seguir no jogo.