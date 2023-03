BBB23: Produção manda Dania arrumar malas e envia presente emocionante: "Olha"

Acabou! Produção manda Dania arrumar malas e sister deve deixar a casa à qualquer momento

Confinada no BBB23, a mexicana Dania Mendez foi surpreendida nesta sexta-feira, 17, por um pedido da produção do reality. É que ela foi intimada a arrumar as malas. Sem entender o que aconteceu, ela simplesmente obedeceu o pedido.

Depois, ela ganhou um presente dos brasileiros: um roupão igual ao que os brothers recebem quando são líderes . Ela se emocionou muito ao usar o presente e foi às lágrimas. O momento também comoveu as redes sociais. "A melhor experiência da minha vida", disse ela.

A emoção aconteceu porque ela foi muito acolhida pelas sisters, sobretudo por Domitila, com quem desenvolveu uma relação muito próxima. "Muito linda, obrigada por tudo", disse ela aos prantos.

Dania Mendez deve deixar o BBB23 ainda nesta tarde.

Dania Mendez recebe aviso para fazer as malas e ganha presente do #BBB23. 🎁🤩 #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/NoboQmQT4N — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

Bruna Griphao opina sobre o caso

Em conversa com Dania Mendez, a loira afirmou que entendia que a mexicana achava que os meninos não fizeram por mal, mas que a expulsão representava algo maior que isso. "Se a gente deixa uma coisa dessas passar, a gente vai estar dizendo que tá ok coisas piores. É o exemplo. Por mais que ele não tenha sido agressivo, não tenha te encurralado num canto, só a atitude de roubar um beijo de alguém...", afirmou.

Gabriel também se pronuncia

Após as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato, o clima na casa pesou e todos os participantes passaram a se perguntar se tinham algum tipo de culpa no assédio contra a mexicana Dania Mendez, incluindo Gabriel Santana. No Raio-X dos participantes, todos lamentaram a situação e repensaram como poderiam ter agido diferente para evitar que o caso acontecesse.

O ator começou seu depoimento pedindo perdão. "Queria me desculpar se diante dessa situação eu tomei alguma atitude incorreta", iniciou.