BBB23: Produção arma surpresa e Domitila tem momento sincerão: "Eu sou uma peste"

Como assim? Domitila tem momento sincerão durante a festa que rolou no BBB23

A sister Domitila ficou chocada na madrugada deste sábado, 8, após uma atitude da produção e procurou Bruna Griphao durante a festa que rolou na casa do BBB23.

Ela ficou emocionada porque foi tocado durante a festa tanto a música que ela lançou como o trabalho que marca a estreia da atriz na música. "Assim é música que eu gosto! Parabéns, de coração!", disse a Miss Alemanha.

Surpresa, a loira também retribuiu o carinho. "Parabéns também. É muito importante quando nosso corre é valorizado", declarou ela. Só que sem filtros, a ativista social acabou soltando uma frase curiosa.

" Quando você não grita, sua voz é tão linda. Seu tom... Desculpa, viu, Bruna? Eu sou uma peste, mas eu peço de coração ", disse Domi. "Te desculpo, obrigada por pedir desculpas. Eu fiquei bolada. Te peço desculpa pelas coisas que eu falei também, que eu tava com raiva", retribuiu Griphao.

Domitila seguiu desabafando. "Sou grata por ter esse momento em que a gente pode sentir uma à outra. Me desculpa. Eu falo muita m*rda", declarou. "Eu também falo, mas só de você vir pedir desculpas, já é muito válido", reiterou a loira.

Bruna e Domitila se abraçam. Bruna disse que é muito importante ter o seu trabalho valorizado.



BOM HUMOR

Nesta última sexta-feira, 7, o influenciador digital e ex-participante do Big Brother BrasilEliezer (33) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos suas antes e depois de realizar os diversos procedimentos médicos estéticos, brincando se Lua, sua futura filha com a youtuber Viih Tube (22), irá se parecer com ele antes ou após as plásticas.

“Tava pensando… se a Lua parecer comigo, vai ser com qual dessas versões? 1, 2, 3 ou 4?”, brincou o influenciador digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques compartilhados por Eliezer, ele realmente parece quatro pessoas diferentes.