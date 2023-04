BBB23: Preocupada, Bruna pressente ataque durante Paredão e se prepara

Atriz Bruna Griphao sente que irá novamente à Berlinda e se desespera com possível eliminação

Parece que o clima entre os confinados do Big Brother Brasil 23 não está muito legal nestes últimos dias. Chegando perto da reta final, o reality show está exigindo demais dos brothers. Preocupada com uma possível ida ao Paredão, a atriz Bruna Griphao usou seu Raio-X nesta quinta-feira, 6, para tranquilizar seus torcedores, afirmando que tem algumas cartas na manga para se salvar, independente de qual seja a dinâmica de eliminação escolhida pelo Big Boss.

“Hoje, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas provavelmente tem Prova do Líder. E a gente acha que tem formação de Paredão. A gente está muito ansiosa para saber qual era o poder da Marvvila. Ela saiu, mas o poder foi com ela? Ficou? Passou para alguém? Ela indicou alguém antes de sair?”, começou a falar a atriz.

“A gente está ansiosa, já tem todas as nossas opções de voto, independente do cenário que acontecer. A gente já planejou tudo bonitinho. Estou muito ansiosa, só quero essa formação logo para saber o que me aguarda, porque provavelmente vou estar no Paredão”, lamentou Bruna.

🎥Raio-x | 06.04



Bruninha comentou que ficou muito feliz com a festa da Aline, quer saber sobre o poder da Marvvila e acredita que vai para o próximo paredão. Vai dar tudo certo, Bru!



Vídeo: Reprodução/Globoplay #TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/1attqrsHRG — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 6, 2023

Equipe de Sarah se pronuncia após rima supostamente racista de Bruna.

Na última quarta-feira, 5, a equipe que cuida das redes sociais da psicóloga Sarah Aline decidiu se pronunciar sobre a rima supostamente racista que a atriz Bruna Griphao (24) fez dentro do confinamento, depois da briga que teve com a rival no Jogo da Discórdia. “Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas”, a equipe iniciou o texto em que repudia a fala da atriz e avisou que estão tomando as medidas legais.