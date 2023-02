BBB23: Paula tenta levantar camiseta de Cara de Sapato e internautas apontam assédio

Enquanto Cara de Sapato se trocava, biomédica Paula Freitas tenta ver corpo do lutador sem nada e internet reprova atitude

O Big Brother Brasil 23 não consegue passar um dia sem polêmica! Nesta terça-feira, 7, uma atitude da biomédica Paula Freitas acabou sendo extremamente criticada pelos internautas - e com razão! Enquanto o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato se trocava e puxava sua camiseta para baixo para se esconder e conseguir trocar sua cueca, a sister tentou levantar a roupa dele, para poder ver o que ele escondia e deixar sua bunda à mostra.

Então, os internautas reprovaram o vídeo que começou a circular pelas redes, no qual mostra a atitude de Paula. “Achei ridículo! Isso é assédio”, comentou um. Muitos ainda chegaram a ir mais longe e pedir a expulsão da biomédica.

Famosos também aproveitaram para deixar suas opiniões sobre o ocorrido. “Odeio esse tipo de brincadeira. Total desnecessária”, disse a cantora Naiara Azevedo, que participou do BBB21. “Essa galera está sem noção”, disse o cantor Ramon, líder do grupo Menos É Mais. As irmãs Bia e Branca levantaram um questionamento bom: “E se fosse o contrário?”.

Larissa detona Cristian

No último Jogo da Discórdia, cada participante deveria escolher dois participantes e colocar em cada um deles uma placa com um adjetivo negativo. Larissa colocou a placa de "Venenoso" em Cristian e de "Sonsa" em Paula. Ela reclamou de ter recebido cobra no Queridômetro do brother.

"Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", argumentou a sister.