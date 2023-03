BBB23: Paula revela que não beijou ainda fora da casa pois espera Alface

Ex-BBB e biomédica Paula Freitas diz que está esperando por Alface fora da casa do BBB 23 para viver romance

A biomédica e ex-participante do Big Brother Brasil 23Paula Freitas revelou que ainda não beijou depois que foi eliminada! Mesmo com um mês após sua saída da casa mais vigiada do país, a influenciadora disse que tem sido mais paquerada, mas está mais focada no trabalho.

“Não fiquei com ninguém depois que saí do Big Brother. Não beijei na boca ainda, mas os crushes, os paqueras aumentaram. Alguém que nem te notava, começa a te notar, a te dar mole... Estou muito focada em ganhar dinheiro, fazer um nome legal, e homem não é minha prioridade agora”, revelou a biomédica.

Paula ainda revelou que espera por Ricardo Alface, e se ele não estiver envolvido com a psicóloga Sarah Aline, pretende investir na relação dos dois. “Se ele não for levar o relacionamento com Sarah para fora da casa, a gente pode conversar. Se ele levar, vou super respeitar. Mas que eu sou muito a fim dele, eu sou! Me segurei muito dentro da casa. Se der certo, deu”, disse.

Lexa desabafa após ver cenas de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.