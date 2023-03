BBB23: Paula Freitas faz nova transformação no visual e deixa público chocado

Biomédica Paula Freitas faz com que internautas cheguem a duvidar das fotos que circulam pela web por visual diferente

A biomédica e ex-BBB Paula Freitas, eliminada do Big Brother Brasil 23, decidiu passar por mais uma transformação no visual. A profissional da saúde surgiu nas redes sociais com os cabelos lisos e com os lábios bastante inchados, como se tivesse feito preenchimento.

Os internautas que gostam do reality e acompanham os integrantes chegaram a duvidar das fotos que estão circulando pela internet, achando que não é Paula. Porém, alguns prints do Instagram dela comprovam que seria a ex-vidraceira.

Mas o que chamou a atenção é que não é a primeira mudança de visual que Paula faz após sair da casa mais vigiada do país. A biomédica já mudou o tom de seu cabelo, fez botox e preenchimento labial logo após ser eliminada do reality.

🚨VEJA: Paula Freitas (BBB 23) mostra seus novos lábios após procedimentos estéticos. Notas? pic.twitter.com/lgMoP3rrj4 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 10, 2023

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10. No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele. Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.