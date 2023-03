BBB23: Paula fala sobre possível trisal com Sarah e Ricardo

Eliminada do BBB 23, Paula se pronuncia sobre se relacionar com confinados que estão ficando

Nesta segunda-feira, no podcast BBB Tá On, a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23, a biomédica Paula Freitas falou sobre a possibilidade de viver um relacionamento com o biomédico Ricardo Alface e a psicóloga Sarah Aline, que estão ficando dentro do confinamento.

Enquanto dava a entrevista, a biomédica negou que pretende dividir Ricardo com a sister. “Não rola”, revelou a ex-confinada. Porém, ela disse que já está bem próxima da família do brother, e, caso ele queira, ela pode tentar estreitar os laços entre os dois fora da mídia.

“Eu falei com a Nina (irmã do Ricardo) que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente tá grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores”, revelou Paula, durante a entrevista. “Eu torci pra Marvvila se salvar (na Prova Bate-Volta). Sei que vai ser difícil o Alface estar nesse Paredão, que a família vai ficar preocupada, mas vai ser mais bonito a Larissa saindo para o Alface”, contou ela, sobre a Prova Bate-Volta.

Cezar revela incômodo com MC Guimê

Na cozinha da casa mais vigiada do Brasil, Cezar conversava com Domitila sobre seus sentimentos após a formação do 9º Paredão. O brother explica que, ao ser indicado por MC Guimê, o cantor utilizou uma palavra que o incomodou durante seu discurso, "Eu não gosto de sentir que eu magoo pessoas, que eu faço coisas que deixam pessoas tristes, eu não gosto. É meu", diz Cezar.

"A fala do Guimê quando ele falou de mim, que ele falou 'a Marvvila falou como se ele tivesse tentando oprimi-la', pra mim isso pesou. Eu estava tão nervoso em relação ao Anjo, que eu não consegui pedir um momento pra falar, pra explicar", comenta o brother.

Domitila aconselha Black, e pediu para que ele conversasse com Marvvila: "Mostre com ações quem você é. Se está se sentindo assim, quando for falar com a Marvvila, tente ouvir passivamente. Porque vai lhe ajudar a entender o que a Marvvila entende como opressor", diz a ativista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!