BBB23: Pai de Bruna Griphao defende a filha após acusações graves: “Calúnia”

Pai de Bruna Griphao se revolta e sai em defesa da filha em meio às acusações de crime grave no BBB23

Confinada no BBB23, Bruna Griphao (24) está sendo acusada de cometer um crime no reality. Vários internautas apontaram que a atriz teria sido racista com seu rival, Fred Nicácio (35). Revoltado com as acusações, o pai da loira, Kakau Orphao decidiu se manifestar sobre a polêmica nesta quarta-feira, 05, e saiu em defesa da filha.

Com uma publicação em seu Instagram, o empresário compilou diversos vídeos de momentos em que Nicácio ofendeu Bruna. Na legenda, o pai da sister iniciou seu desabafo: “O embate de Fred com Bruna existe para ele desde a primeira semana do programa”, ele iniciou e pontuou algumas das críticas que o médico já fez durante o reality.

Em seguida, o pai evidenciou os erros da filha: “Bruna não é perfeita. Nós não a colocamos nesse lugar, muito menos ela. Mil vezes ela se arrependeu, pediu desculpa, falou sobre suas fragilidades. A verdade é que os defeitos da Bruna são mais aparentes do que sua própria aparência e ser reativa, explosiva, grossa, nada tem a ver com racismo.”, defendeu.

“O papo sempre foi sobre personalidades, caráter e atitudes do jogo. Porque um pode ser lido como um bom jogador por fazer coisas absurdas e o outro é rechaçado com calunias? Só Bruna foi agressiva, prepotente, arrogante ou passivo-agressiva? Do mesmo jeito que oferecem a ela um espelho, os adversários também precisam!", Kakau pontuou.

Por fim, o empresário pediu cautela: “Torcidas adversárias têm tentado a todo custo imputar à Bruna o crime de racismo. É irresponsável caluniar, mas com a força das páginas que reforçam, recortam, e tendenciam o racismo a Bruna, é quase impossível que todos não sejam arrastados pela onda do desserviço e da banalização de um tema tão importante.”, concluiu.

