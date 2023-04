BBB23: No confessionário, Amanda reclama de atitude de sister: "Ela mexeu"

Amanda reclama de atitude de sister ao gravar o Raio-X nesta quinta-feira (6)

Nesta quinta-feira, 6, a médica Amanda fez um comentário inesperado durante o Raio-X. No confessionário, ela revelou que ficou preocupada com algo que viu no dia anterior.

A revelação aconteceu logo após a sister fazer elogios para a festa de Aline Wirley que rolou na casa. Apaixonada pela amiga, ela disse que viveu momentos de alegria ao lado de sua aliada.

"Ontem teve a festa perfeita da Aline, só com música boa. Esta semana, os próximos dias vão ser 'eita atrás de eita'. Hoje, acredito que, depois da Prova do Líder, tenha formação de Paredão. E, se eu não vencer a Prova do Líder, imagino que o meu está na reta de novo", disse ela.

Foi só então que ela insinuou que está na mira do Paredão. Ela fez uma acusação contra Domitila e afirmou ao público que está correndo muitos riscos . "Ontem eu vi o pessoal [adversários] na academia, a Domi mexeu o meu bonequinho para tentar me colocar como se eu fosse ao Paredão", disparou ela.

E prosseguiu. "Sei que ela e outras pessoas me subestimam, seja pelo meu jeito de falar... Enfim, mas acredito que, com o que eu tenho disponível, consigo movimentar o jogo. Me posiciono, sim - me posicionei para tentar colocar [no Paredão] ela e o Fredão lá atrás. Nos últimos Paredões também eu me movimentei bastante para colocar as pessoas que acabaram saindo".

Amanda disse que a festa da @AlineWirley foi incrível e que ela vai precisar muito da ajuda de vocês porque o dela provavelmente estará na reta essa semana, pois viu o boneco dela sendo movimentado na academia.#TeamAmanda#BBB23pic.twitter.com/l6vQGgept1 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 6, 2023

O QUE É

No BBB 23, Amanda (32) apresentou alguns comportamentos que chamaram a atenção não só de seus colegas de reality, como dos telespectadores. A sister demonstrou uma mania de arrancar os pelos do corpo, também conhecida como o distúrbio tricotilomania. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez e a Dra. Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, explicaram a condição de Amanda e esclareceram os efeitos da tricotilomania na vida da participante.

“A Tricotilomania é uma condição dermatológica e também psiquiátrica que acomete alguns pacientes. Esse paciente tem um impulso de arrancar os pelos, as vezes algum pelo específico do corpo, como da sobrancelha ou pelos dos braços, outras vezes até mesmo os cabelos. Geralmente é uma condição relacionada ao estresse, o paciente está passando por alguma situação ou está com algum problema psíquico junto e acaba tendo essa condição como uma válvula de escape", explicou a médica sobre o distúrbio da participante do BBB 23.