BBB23: Namorado de Manoel viaja para Rio de Janeiro: "Meu amor, estou chegando"

O médico Manoel e Raphael tem um relacionamento aberto há mais de 10 anos

Manoel, que está confinado na Casa de Vidro, do BBB23, em um shopping no Rio de Janeiro, vai contar em breve com o apoio presencial do namorado, Raphael Piza. O namorado do médico postou um story em seu Instagram entrando em um voo com destino para o Rio de Janeiro.

"Meu amor, estou chegando", disse Raphael, Manoel, que foi avisado por familiares que já estão no shopping o acompanhando, comentou: "Estou te esperando aqui, já estou sabendo que você está vindo".

Horas antes, Manoel falou sobre o relacionamento: "Estou em um relacionamento aberto. Nem todo mundo sabe isso. É um segredo que queria contar para o Brasil inteiro". Os dois têm uma relação aberta há mais de dez anos.

Story do Raphael Piza, namorado de Manoel

Nesta terça-feira, 10, conhecemos os primeiros participantes dessa edição que estão na Casa de Vidro e pelos próximos dois dias disputarão a preferência dos telespectadores. O público escolherá um brother e uma sister, que se juntarão aos outros integrantes da edição deste ano do Big Brother Brasil, que ainda não foram anunciados.

O psiquiatra de Cuiabá tem 32 anos e brincou com seu cabelo ruivo ao chegar na Casa de Vidro. "Vim trazer a força laranja de Cuiabá", festejou o participante, que vem sendo comparado com ator da série americana Modern Family.

O participante já morou em Toronto, no Canadá, e fez estágio num hospital para se especializar na área da Psiquiatria. Hoje, tem uma clínica própria, ele considera que seu maior diferencial é o equilíbrio mental. Seu objetivo no programa é ganhar o prêmio e, com a fama, pretende falar sobre saúde mental nas suas redes sociais.

A TV Globo revelou que a lista com os outros participantes, que não estão participando da casa de vidro, será divulgada na quinta-feira, 12, ao longo da programação da TV aberta. O reality tem previsão de estreia para o dia 16 de janeiro.