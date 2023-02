BBB23: Na berlinda, Tina dá presente significativo para MC Guimê antes de possível saída

Angolana Tina deixa item especial para MC Guimê antes de enfrentar possível saída do Big Brother Brasil 23

Nesta terça-feira, 7, o Big Brother Brasil 23 ficará com um participante a menos, e o clima na casa mais vigiada do país não poderia estar mais tenso! A angolana Tina decidiu dar um presente inesperado para o cantor de funk MC Guimê, para ficar com ele caso ela saia, visto que ela é uma das que enfrenta a berlinda.

Segundo um relato do marido da cantora Lexa, Tina lhe deu um anel de estrela, que ele disse ser “chave”. Ele ainda disse que, se Deus quiser, ele vai continuar usando o acessório especial durante a sua estadia na casa do reality show da Globo.

“Ficou chave. Se Deus quiser eu vou ficar usando esse anel aqui na casa com você. Chaveou muito”, disse MC Guimê, usando a joia dada por Tina em sua mão. Antes de dar o presente para o colega, a angolana arrumou as malas e se preparou para encarar o paredão.

Bianca reage a apelido de Larissa no BBB 23

Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do BBB 23. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida por Boca Rosa e daí vem o apelido da sister, a professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Já Fred foi apelidado como 'Boco Roso', e o filho do youtuber com a influencer passou a ser chamado de 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".

