BBB23: Mudança nas regras anunciada por Boninho revolta público: "Manipulação"

Mudança nas regras pegou os telespectadores de surpresa; entenda o que vai mudar

O diretor Boninho está sofrendo muitas críticas nas redes sociais nesta quarta-feira, 29, após anunciar novidades na formação do Paredão desta semana no BBB23.

É que o diretor decidiu mudar as regras e criar uma votação invertida . O anúncio foi realizado pelo próprio em seu perfil nas redes sociais. "Dizer pra vocês que a semana do BBB vai começar quente. Poder Curinga é legal! Voto, dinâmica diferente e você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta pra você", disse o marido de Ana Furtado.

Só que os fãs do programa não gostaram e criticaram mais essa novidade durante as dinâmicas do programa. Eles disseram que o apresentador está mudando a votação toda semana para mudar o resultado.

"O voto vai ser pra quem você quer que fique, marmelada das grandes", comentou uma. "Voto para ficar e confundir o sofá. Ele realmente quer tirar a Amanda", disparou outra. "Pior BBB de todos os tempos, votação tudo manipulada", criticou mais uma.

No Twitter, o assunto também ficou entre os mais comentados.

Acabei de ver o vídeo do Boninho e ele fala : e vc vai votar inverso. então, não é coisa da casa. é voto pra ficar mesmo. — sangue de maria bonita (@odepassagem) March 29, 2023

Todo ano é a mesma coisa: começa a Fazenda e o pessoal comenta que os problemas do formato é o voto para "ficar", que deveria se inspirar no BBB; começa BBB e ocorre o inverso: dizem que o problema é o voto para "tirar" que estraga o formato. — Lukas (@LSomeone27) March 29, 2023

Nesta quarta-feira, 29, enquanto conversava com aliados no confinamento do Big Brother Brasil 23, o médico Fred Nicácio resolveu falar sobre a injustiça e mandou uma bela de uma indireta para um ex-brother que foi expulso da edição do ano, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, eliminado por assediar a ex-intercambista mexicana Dania Mendez.

Fred falou que não gostou da estratégia tomada pelo Quarto Deserto em atacar a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros, relembrando sua trajetória e a dos rivais, dentro do jogo da casa mais vigiada do país.

“O que estão fazendo agora com a Domi é parecido com o que fizeram comigo. Isso é maldade. Eu fui taxado de maldoso, venenoso e opressor. Quem foi oprimido aqui fui eu, quem sofreu maldade e veneno aqui fui eu. Foi ao contrário do que me chamaram. Se eu era tão maldoso, saí pela porta da frente e voltei. E quem me chamava assim, tá onde?”, apontou o médico.