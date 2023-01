BBB 23: Mentiu? Irmão de Fred Nicácio desmente fala do brother dentro do reality: "Ingrato!"

Phillipe abriu o jogo e revelou que o irmão, Fred Nicácio não foi expulso de casa e sim que mudou de cidade para fazer faculdade

Nesta quinta-feira, 26, Phillip Nicácio, irmão de Fred Nicácio (35), do BBB 23, veio a público por meio de um post no Instagram, para desmentir e esclarecer as falas do irmão dentro do reality.

Em uma das festas do Big Brother Brasil, Fred afirmou para Marvvila (23), que teria sido expulso de casa pelos pais e foram seus amigos que supostamente salvaram sua vida e lhe deram abrigo. "Se eu 'tô' vivo até hoje, é porque meus amigos salvaram minha vida quando meus pais me colocaram para fora de casa por ser gay", desabafou o médico.

Porém, de acordo com o irmão do brother, Phillip Nicácio, tudo não passou de falácias e que Fred saiu de casa por livre e espontânea vontade, para ir morar em outra cidade devido a faculdade, inclusive, os pais ajudavam ele a bancar os custos.

Nas redes socias, Phillip Nicácio desabafou sobre a situação: "Estou aqui para, mais uma vez, mostrar um outro lado da minha família, pois em rede nacional apenas um lado está sendo falado e de forma ludibriadora", iniciou ele.

"1- Fred Nicácio não morava com meus pais, fazia o segundo curso superior em outra cidade, onde estudava, morava em um bom apartamento, tinha carro, comida, gasolina, telefone, internet e etc. bancados por nossa família. Então, logicamente ele não foi expulso de casa.

2- Ele, quando decidiu fazer medicina, já era formado em fisioterapia, dava aula em uma faculdade na nossa cidade, trabalhava em regulações e em hospitais. Veio conversar primeiramente comigo sobre a vontade de fazer medicina, perguntou se eu ajudaria e pediu para conversar com a família sobre o assunto a fim de corroborar neste sonho e que em especial meu pai poderia ajudar também. Na época, ele namorava uma amiga da família que era médica já formada, sonhavam em ter uma vida juntos e ele queria exercer a mesma profissão. Logo, com o estudo da medicina, teve que findar todas as suas outras atividades profissionais, pois também fazia reportagem em uma coluna em jornal local.

3- Em nenhum momento em especial pela minha pessoa deixamos de ajudá-lo pela questão da opção sexual (sic) dele, mas, sim, por assuntos que ele sabe (que por educação e respeito ainda não exporei) e pelo meus pais foi pela forma que foi exposto, pois saiu em redes sociais um ensaio fotográfico dele para uma publicação de boate LGBT, onde meus pais ficaram catatônicos com a situação e exposição. Ressalto, ainda, que antes disso, devido a comentários, tivemos uma conversa em família de forma amigável e ele nunca se assumiu e negou várias vezes a sua opção sexual, isso não porque iríamos condená-lo, mas para entender os comentários de terceiros que estavam acontecendo.

4 - Depois de todo o ocorrido, ele ficou sendo ajudado da forma que podiam pelo minha mãe e pelo meu irmão mais novo, mas em nenhum momento ele cita isso, apenas os amigos. (Ingratidão).

Com isso, concluo que o Fred Nicácio está faltando com a verdade, ou melhor, apenas está expondo de forma totalmente desnecessária um lado dos fatos. Peço a Deus que o abençoe, mas toda vez que ele expuser de forma leviana, eu irei esclarecer os fatos", completou.

