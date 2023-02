BBB23: MC Guimê revela medo de colocar Fred Nicácio de volta ao Paredão

Cantor de funk MC Guimê diz sentir medo de mandar médico Fred Nicácio para próximo Paredão

O Paredão desta semana mal passou, e o cantor de funk MC Guimê já está pensando em quem colocar na próxima berlinda! Em uma conversa com outros brothers, mesmo tendo perdido um aliado, ele diz que não seria bom colocar o médico Fred Nicácio em sua segunda disputa.

“Se um Gabriel Santana vai, acredito que ele seja mais fraco, e ele puxa a Amanda, acredito que a Amanda tem mais chance de ficar”, começou o marido de Lexa, que acredita que mesmo que Fred não tenha grande torcida, ele não vai ser eliminado agora por conta do entretenimento.

“O Fred Nicácio - não tô dizendo que ele joga limpo ou que ele é top. Só que ele, de fato, tá trazendo entretenimento. Ele é o adversário maior do outro grupo. No BBB, as pessoas gostam de ver isso”, continuou, explicando sua teoria.

Ricardo, que estava na conversa, no entanto, discorda de Guimê. “Gabriel não é o mais fraco. A Marvvila não tá jogando. Ela tá inerte no jogo, tá lá, parada", disse o brother. Hoje, o Paredão mais confortável pra mim, com a Amanda, é (com) a Marvvila. O melhor de todos? O Black”, disse.

Larissa fala sobre 'perseguição' de brothers

Nesta quarta-feira, 1, Larissa Santos disse estar bem chateada com a perseguição que vem recebendo de alguns colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23, que vivem corrigindo seu português. A personal trainer cometeu alguns erros de pronúncia no que se trata de variação linguística e nos últimos dias, brothers como o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. e o youtuber Fred, affair da sister, corrigiram seu português. "Eu falo muitas palavras errado, mas é meu jeito. E você consegue me entender. É uma coisa que ninguém nunca se incomodou, mas aqui, comecei a me sentir burra, insegura, e p*rra, ficava me magoando", revelou a sister.

