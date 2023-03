BBB23: MC Guimê rebate indícios de manipulação no Big Fone: "Não tem injustiça"

MC Guimê rebate insinuações e lembra que público é informado antes sobre o game

O cantor MC Guimê pensou que pode estar sofrendo críticas fora do BBB23. Isso porque ele atendeu mais uma vez o Big Fone. E ele acredita que não vai parar por aí.

Na tarde desta quinta-feira, 2, ele comentou que pensa que ele ainda vai tocar mais uma vez. "Eu não tiro a possibilidade de tocar, porque tocou 5 vezes, já", disse ele.

O brother está correto: o Big Fone vai tocar novamente neste sábado. Aline então afirmou que acredita que quem vai tocar é o telefone no qual Key Alves está fazendo vigília. Ele disse que, caso seja esse o caso, o público deve ser informado antes.

"O Brasil já sabe antes qual vai tocar, não tem injustiça", defendeu ele. O que os dois não sabem é que os dois telefones tocam ao mesmo tempo, mas só o que é atendido primeiro ouve a voz do Big Boss.

Como assim?

O cantor MC Guimê se pronunciou sobre a briga que teve comCara de Sapato na madrugada desta quinta-feira, 2, no BBB 23, da Globo. Ele contou para Aline Wirley e Bruna Griphao que os dois se estranharam quando ele perguntou sobre a aproximação de Cara de Sapato e Gustavo ao longo do jogo.

“Eu estava falando com o Alface na hora, de game. Aí ele chegou, eeu não consegui disfarçar o assunto. Talvez por efeito dos drinks, não deu dois minutos e eu já falei: 'mano, aproveitando que você está aqui, estou falando que fiquei chateado com tal situação'. Ele já levou outro exemplo: 'então vou ficar chateado com o Alface porque ele fecha com a Sarah e ela vota em mim'. Aí entrou nesse resenha”, contou.