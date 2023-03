BBB23: MC Guimê muda visual dentro da casa com ajuda de Ricardo

Ricardo ajudou a raspar o cabelo do amigo, MC Guimê, e novo corte motiva elogio de Lexa: 'Até que gostei'

Hoje foi dia de mudar o visual na casa do BBB 23! MC Guimê (30) teve a ajuda de Ricardo para cortar o cabelo. Ao se preparar para o Almoço do Anjo, o funkeiro raspa o cabelo no banheiro e minutos depois apresenta o novo look para os brothers.

O novo corte de cabelo do marido arrancou elogios de Lexa (28). Pelas redes, a cantora comentou: "Até que eu gostei".

Me julguem, mas até que eu gostei do corte 😂❤️ https://t.co/XWPLnuHxOX — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 5, 2023

MC Guimê chora com recado da esposa, Lexa

Neste domingo, 5, o MC Guimê recebeu um vídeo com recados da família durante o Almoço do Anjo. Ele foi o campeão da Prova do Anjo desta semana e o recado da família é o momento em que os participantes podem rever a família e receber homenagens. Durante o vídeo, ele ficou emocionado ao ver a esposa, a cantora Lexa.

Em seu recado, Lexa disse: “Saiba quando eu vou cansar de dizer que você é o homem da minha vida? Nunca! E eu te amo. Estou aqui só para te ver feliz. Estou muito feliz também. Eu e toda sua família te amamos, minha vida. Estou aqui só para te ver feliz. Estou muito feliz também. Eu e toda sua família te amamos, minha vida. Estou aqui de olho em você”.

Guimê também foi homenageado por sua mãe. “Oi filho, estou passando aqui pra dizer que te amo e que você participar do BBB é uma oportunidade das pessoas conhecerem como você é”, contou ela.