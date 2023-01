BBB23: MC Guimê detona brother após comentários sobre sua fé: "Acredito em Deus"

MC Guimê detona brother e diz que foi vítima de intolerância religiosa no BBB23

O rapper Mc Guimê (30) não gostou de uma fala de Fred Nicácio (35) após a prova bate e volta do BBB23. Ele perdeu a disputa e ainda alfinetou o marido de Lexa na madrugada desta segunda-feira (23).

Em conversa com os aliados nesta tarde, o cantor classificou a situação como "intolerância religiosa".

"Ele teve um ato comigo de intolerância religiosa, pesado. Porque eu tenho fé em Deus, acredito em Deus e ontem eu citei Deus no meu discurso com você [Gabriel] para que você tivesse uma chance de reconhecer seus erros. E ele pegou e falou assim: 'Não, não era Deus não, que era sorte e agilidade", disse ele.

A situação aconteceu quando Guimê apoiou Gabriel, que conseguiu se livrar do Paredão. "A sua parada foi sobre relacionamento, não tem nada a ver com o seu caráter. Você é um cara gente boa e tem como provar isso. Deus te deu uma nova oportunidade", afirmou.

Relembre:

“o seu erro foi com bagulho de relacionamento não tem nada a ver com seu caráter”



caralho IMAGINA se tivesse então kkkkkk pic.twitter.com/vO3Sl7eUM1 — malu (@twitamaria) January 23, 2023

Todos para dentro

Uma chuva torrencial caiu no BBB23 na tarde desta segunda-feira, 23, atrapalhando a ação de um dos patrocinadores do programa. Com muitos raios e trovões, a produção mandou todos para dentro.

A ação contava até com um salão de beleza para os participantes aproveitarem para mudar o visual. Também foi disponibilizado delicatessen, drinkeria e brincadeiras diversas (como pula-pula e futmesa).