BBB23: MC Guimê decreta guerra pela liderança e avisa: "Não vou ceder"

MC Guimê decreta guerra e diz que vai até o fim para conseguir mandar sister ao Paredão; ele já tomou decisão

O brother MC Guimê decretou guerra pela liderança e disse que não vai ceder na disputa com Ricardo para ver quem vai se consagrar como o líder de fato do BBB23. Após vencerem a prova em dupla, eles precisam chegar a um consenso.

"Vou bater o pé. Vou fazer o que o Tadeu falar. Se for sorteio, é sorte. Se for pra entrar em consenso eu não vou ceder, não vou deixar de ser líder", avisou o marido de Lexa em conversa com Bruna Griphao.

O cantor contou detalhes da conversa entre os dois. "Ele tinha me falado que a maior preocupação dele é proteger a Sarah. O meu não é sobre proteger ninguém, eu quero fazer meu game, quero indicar alguém. Minha indicação hoje incomoda ele porque ele acha que, se eu indicar o Black, a Sarah fica no risco. Se eu for líder eu mesmo, sozinho, e não tiver que dividir voto eu e ele nem entrar em consenso, eu, hoje, sem dúvida voto no Black. Quero muito que o Tadeu hoje decida. Se eu for líder sozinho, vou tomar minhas próprias ações. Se eu for líder com ele, nós vamos debater altas ideias, porque não vai ser assim", declarou ele.

Bruna então quis saber se eles decidiram juntos quem poderiam indicar. "Vocês não entrariam em consenso e indicariam outra pessoa?", questionou ela. O cantor deu uma resposta evasiva. "Ele indicaria o Fred, mas o Fred tá imune, essa é a real. Quem tá no risco agora é a Lari. Eu levantei a hipótese de indicar a Marvvila, ele ficou mais ou menos, não decidiu. Pelo jeito, não quer. E o Black ele tava questionando isso aí. Fiquei com tanto ranço do cara que não tô nem falando."

Guimê disse que não vai ceder a liderança pro Alface. #BBB23pic.twitter.com/tKfv70rt4l — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2023

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10.

No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele.

Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.