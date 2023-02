BBB23: MC Guimê critica brother: 'Ele se finge de inofensivo'

Em conversa no BBB 23, MC Guimê revela o que pensa sobre outro participante do reality show

O Jogo da Discórdia ainda está rendendo assunto na casa do BBB 23. MC Guimê conversava com Gabriel e Tina na área externa sobre os comentários da sister na dinâmica de segunda-feira, 30, e a parabeniza pelos comentários que fez para um brother em questão.

"A leitura do jogo dele é bem clara. É o cara que se finge de inofensivo...", dispara o cantor, sobre Gabriel Santana.

Gabriel, que está emparedado, concorda e critica o brother também: "É o famoso finge de morto...".

Tina diz que o ex-chiquitito é mesmo esperto e opina sobre os comentários que fez: "Esse é o tipo de reação que eu quero provocar nele. Ele é muito inteligente".

Nesta terça-feira, 31, acontecerá a eliminação do segundo paredão da temporada. MC Guimê aproveitou o seu momento no Raio-X para falar sobre Gabriel Tavares e apoiar o aliado. Para o cantor, o modelo mostrou um arrependimento sincero a respeito do relacionamento tóxico que manteve com Bruna Griphao.

“Terça-feira, mais um Paredão do BBB 23. Hoje estamos aqui na torcida para que o Gabriel permaneça na casa. Sabemos que ele teve um erro que, de fato, foi grave. Mas é um moleque que demonstrou vontade de mudar, demonstrou arrependimento sincero. E, a cada dia aqui, ele tem mostrado, em suas atitudes, essa vontade de evolução, de estar aprendendo com o erro”, explicou o cantor.

O cantor aproveitou para reforçar a sua torcida para Gabriel permanecer no BBB23. “E estamos torcendo para que ele fique. Mas é aquilo: está na mão do público, está na mão de Deus. Seja o que Deus quiser e ‘bora’ pra cima do game“, completou MC Guimê.

Lexa, esposa do cantor, usou suas redes sociais para defender o marido, já parte do público está implicando com ele: “Eu gostaria de entender o que o Guimê fez pra ter tanta gente implicando? O cara só fala de jogo e fala tudo na CARA. É na dele, não falta respeito com NINGUÉM”, destacou a cantora. Ele tá lá na dele, pensando em jogo, fumando o cigarrinho dele na paz de Deus”, escreveu.