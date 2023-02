BBB23: MC Guimê comenta sobre amizade de Cezar e Tina

Enquanto observa os emparedados na piscina, MC Guimê opina sobre o Paredão e a amizade dos dois

Na área externa, enquanto MC Guimê observava Tina e Cezar na piscina, os brothers comentam sobre os emparedados.

A ex-rouge, Aline Wirley comentou: "Eu falei pra ele agora ali também, falei que espero que ele fique e falei, no próximo Jogo da Discórdia, você não pode mais dar mais as mesmas desculpas que você está dando a um mês".

MC Guimê concorda e opina: "O grupo dele que mira nele e ataque ele tem medo de se indispor com a galera, já está na guerra mesmo, mano, vai pra cima".

O cantor, então, revela que acredita que os participantes vão continuar na casa.

"Ele e a Tina na primeira semana tiveram os atritos deles, depois se conectaram tanto, tanto, que eu vou falar pra você, como eu gosto muito do lado emotivo desse programa, quando eles fazem as edições e tal, eu imagino que tenha rolado tanta coisa bonita da amizade desses dois aí, por isso eu acredito muito, posso estar errado, que TinaBlack vive e se Deus quiser os dois vão ficar"

Os emparedados estavam na piscina conversando "Vai voltar Líder, ganhar a liderança essa semana?", questiona ela, Cezar diz que sim e afirma que está muito confiante.

Os dois ficam muito próximos um do outro e o brother depois pergunta: "Está me enquadrando, é? (...) Tina, distância segura", ele pede e eles riem com a situação.

Um pouco depois, ele fala sobre sua vida como enfermeiro, o que pensa sobre vida e morte e afirma que, por conta disso, tem um lema: "Viva o máximo que você conseguir e com a máxima intensidade. Se eu tenho vontade de fazer algo...".

Tina dispara: "Faça agora, Black, o que você tem vontade".

Cezar e Tina estão no Paredão desta semana e disputam um lugar na casa ao lado do ator Gabriel Santana. Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 7.